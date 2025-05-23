23 Mayıs
Bandırmaspor-Boluspor
16:00
23 Mayıs
Real Betis-Valencia
22:00
23 Mayıs
SSC Napoli-Cagliari
21:45
23 Mayıs
Como-Inter
21:45
23 Mayıs
LASK-Altach
20:30

Barkley'den çağrı: "Haliburton'ın babası tribünlere dönmeli"

NBA efsanesi Charles Barkley, Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın babası John Haliburton'ın yeniden tribünlere dönmesi için NBA başkanı Adam Silver ve Pacers yönetimine çağrıda bulundu.

calendar 23 Mayıs 2025 12:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barkley'den çağrı: 'Haliburton'ın babası tribünlere dönmeli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

NBA efsanesi Charles Barkley, Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın babası John Haliburton'ın yeniden tribünlere dönmesi için NBA başkanı Adam Silver ve Pacers yönetimine çağrıda bulundu.

"Adam Silver'a yarın ulaşmak istiyorum," diyen Barkley, Pacers'ın New York Knicks karşısındaki 138-135'lik geri dönüş zaferi sonrası şu sözleri kullandı:

"Adam, rica ediyorum, Haliburton'ın babası hatasını kabul etti. Yaptığı gerçekten aptalcaydı ama cezasını çekti. Artık onun yeniden salona alınması gerekiyor."

Pacers, Mayıs ayının başlarında yaptığı açıklamada, Bucks serisinin ardından yaşanan saha içi tartışma nedeniyle John Haliburton'ın bir süre maçlara alınmayacağını duyurmuştu. Haliburton, sosyal medya platformu X üzerinden özür dileyerek davranışının ne oğlunu ne de sporu iyi yansıttığını kabul etmişti.

Tyrese Haliburton, Knicks'e karşı oynanan serinin ilk maçında 31 sayı ve 11 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olmuştu.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.