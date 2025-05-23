NBA efsanesi Charles Barkley, Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton'ın babası John Haliburton'ın yeniden tribünlere dönmesi için NBA başkanı Adam Silver ve Pacers yönetimine çağrıda bulundu.



"Adam Silver'a yarın ulaşmak istiyorum," diyen Barkley, Pacers'ın New York Knicks karşısındaki 138-135'lik geri dönüş zaferi sonrası şu sözleri kullandı:



"Adam, rica ediyorum, Haliburton'ın babası hatasını kabul etti. Yaptığı gerçekten aptalcaydı ama cezasını çekti. Artık onun yeniden salona alınması gerekiyor."



Pacers, Mayıs ayının başlarında yaptığı açıklamada, Bucks serisinin ardından yaşanan saha içi tartışma nedeniyle John Haliburton'ın bir süre maçlara alınmayacağını duyurmuştu. Haliburton, sosyal medya platformu X üzerinden özür dileyerek davranışının ne oğlunu ne de sporu iyi yansıttığını kabul etmişti.



Tyrese Haliburton, Knicks'e karşı oynanan serinin ilk maçında 31 sayı ve 11 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olmuştu.



