Barış Alper Yılmaz için transfer iddiası!

Osman Şenher, Milliyet'te Galatasaray'ın kupada Bandırmaspor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.
Şenher, yazısında Barış Alper Yılmaz'ın performansı için ayrı bir parantez açarken, milli futbolcu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı.
Osman Şenher'in sözleri şu şekilde:
"Barış Alper'in yıldızı her hafta parlayarak yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da sahada kaldığı sürece sağ bek, sağ açık ve forvet olmak üzere her mevkide oynadı. O müthiş temposunu ortaya koydu. Bu çocuk 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra mutlaka büyük takımlardan astronomik transfer teklifi alarak Türkiye'den ayrılır."
Şenher, yazısında Barış Alper Yılmaz'ın performansı için ayrı bir parantez açarken, milli futbolcu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı.
Osman Şenher'in sözleri şu şekilde:
"Barış Alper'in yıldızı her hafta parlayarak yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da sahada kaldığı sürece sağ bek, sağ açık ve forvet olmak üzere her mevkide oynadı. O müthiş temposunu ortaya koydu. Bu çocuk 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra mutlaka büyük takımlardan astronomik transfer teklifi alarak Türkiye'den ayrılır."