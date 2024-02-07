Barış Alper Yılmaz için transfer iddiası!

Osman Şenher, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için, "Bu çocuk EURO2024'ten sonra mutlaka büyük takımlardan astronomik transfer teklifi alarak Türkiye'den ayrılır." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz için transfer iddiası!
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07 Şubat 2024 08:26
Osman Şenher, Milliyet'te Galatasaray'ın kupada Bandırmaspor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.

Şenher, yazısında Barış Alper Yılmaz'ın performansı için ayrı bir parantez açarken, milli futbolcu için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı.

Osman Şenher'in sözleri şu şekilde:

"Barış Alper'in yıldızı her hafta parlayarak yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da sahada kaldığı sürece sağ bek, sağ açık ve forvet olmak üzere her mevkide oynadı. O müthiş temposunu ortaya koydu. Bu çocuk 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra mutlaka büyük takımlardan astronomik transfer teklifi alarak Türkiye'den ayrılır."




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