Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için Premier Lig temsilcisi West Ham'ın transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için cevabı da ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi!
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21 Ocak 2025 01:13
Son güncelleme 21 Ocak 2025 01:16
Galatasaray'da gösterdiği performansla yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

25+5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 25 + 5 milyon pound teklif ettiği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Bu gelişmeyi TV100'de yayınlanan "Kale Arkası" programında aktaran İbrahim Seten, Galatasaray'ın da yıldız futbolcu için 40 milyon pound bonservis bedeli + bonuslar talep ettiğini belirtti.

BU SEZON BARIŞ ALPER

24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 28 karşılaşmada forma şansı buldu. Barış Alper Yılmaz, bu mücadelelerde 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 asist üretti.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE S0NA ERECEK

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

KEÇİÖRENGÜCÜ %20 PAY ALACAK

Rize Özel İdare altyapısında yetişen Barış Alper Yılmaz daha sonra Ankara Demirspor ve Ankara Keçiörengücü'nde oynadı. Barış Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a transfer oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bir sonraki satışından Ankara Keçiörengücü yüzde 20 pay alacak.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda 24 maça çıktı ve 2 gol attı. 

 
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