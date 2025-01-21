Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi!

Galatasaray'da gösterdiği performansla yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
25+5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 25 + 5 milyon pound teklif ettiği öne sürüldü.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Bu gelişmeyi TV100'de yayınlanan "Kale Arkası" programında aktaran İbrahim Seten, Galatasaray'ın da yıldız futbolcu için 40 milyon pound bonservis bedeli + bonuslar talep ettiğini belirtti.
BU SEZON BARIŞ ALPER
24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 28 karşılaşmada forma şansı buldu. Barış Alper Yılmaz, bu mücadelelerde 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 asist üretti.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE S0NA ERECEK
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
KEÇİÖRENGÜCÜ %20 PAY ALACAK
Rize Özel İdare altyapısında yetişen Barış Alper Yılmaz daha sonra Ankara Demirspor ve Ankara Keçiörengücü'nde oynadı. Barış Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a transfer oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bir sonraki satışından Ankara Keçiörengücü yüzde 20 pay alacak.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda 24 maça çıktı ve 2 gol attı.
25+5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 25 + 5 milyon pound teklif ettiği öne sürüldü.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Bu gelişmeyi TV100'de yayınlanan "Kale Arkası" programında aktaran İbrahim Seten, Galatasaray'ın da yıldız futbolcu için 40 milyon pound bonservis bedeli + bonuslar talep ettiğini belirtti.
BU SEZON BARIŞ ALPER
24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 28 karşılaşmada forma şansı buldu. Barış Alper Yılmaz, bu mücadelelerde 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 asist üretti.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE S0NA ERECEK
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
KEÇİÖRENGÜCÜ %20 PAY ALACAK
Rize Özel İdare altyapısında yetişen Barış Alper Yılmaz daha sonra Ankara Demirspor ve Ankara Keçiörengücü'nde oynadı. Barış Alper Yılmaz, 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a transfer oldu. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bir sonraki satışından Ankara Keçiörengücü yüzde 20 pay alacak.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nda 24 maça çıktı ve 2 gol attı.