Barış Alper Yılmaz, Gaziantep'te şov yaptı!

Mücadeleye damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu. Milli futbolcu, 3 gole doğrudan etki etti. 25 yaşındaki futbolcu, geceyi 2 gol 1 asistle tamamladı.



Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda santrfor olarak sahaya çıkan Barış, takımının kazandığı 2 penaltı atışını da değerlendirdi. Milli futbolcu, Eren Elmalı'nın attığı golde de asist yaptı.



ADI AVRUPA KULÜPLERİ İLE ANILIYOR



Geçen sezon kariyerinin en skorer sezonunu geride bırakan 25 yaşındaki futbolcu yeni sezona da iyi bir başlangıç yapmış oldu.



Milli futbolcunun adı Avrupa kulüpleriyle de anılmaya devam ediyor. İngiliz basını, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın milli futbolcuya ilgisinin devam ettiğini öne sürdü. Barış Alper Yılmaz, Inter ve Leipzig'in de transfer listesinde yer alıyor.







Galatasaray , Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.