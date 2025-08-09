10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-223'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-021'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-022'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-078'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Barış Alper Yılmaz, Gaziantep'te şov yaptı!

Galatasaray ligin ilk haftasında Gaziantep deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. 2 gol atıp 1 asist yapan Barış Alper Yılmaz karşılaşmaya damga vurdu.

calendar 09 Ağustos 2025 14:32
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz, Gaziantep'te şov yaptı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. 

Mücadeleye damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu. Milli futbolcu, 3 gole doğrudan etki etti. 25 yaşındaki futbolcu, geceyi 2 gol 1 asistle tamamladı.

Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğunda santrfor olarak sahaya çıkan Barış, takımının kazandığı 2 penaltı atışını da değerlendirdi. Milli futbolcu, Eren Elmalı'nın attığı golde de asist yaptı.

ADI AVRUPA KULÜPLERİ İLE ANILIYOR

Geçen sezon kariyerinin en skorer sezonunu geride bırakan 25 yaşındaki futbolcu yeni sezona da iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Milli futbolcunun adı Avrupa kulüpleriyle de anılmaya devam ediyor. İngiliz basını, Aston Villa ve Nottingham Forest'ın milli futbolcuya ilgisinin devam ettiğini öne sürdü. Barış Alper Yılmaz, Inter ve Leipzig'in de transfer listesinde yer alıyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
