10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-223'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-021'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-022'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-078'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Barış Alper Yılmaz'dan Harry Kewell'a selam!

Galatasaray'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında penaltıdan attığı gol sonrası Harry Kewell'in meşhur gol sevincini yeniden canlandırdı.

calendar 08 Ağustos 2025 22:08 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2025 23:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın 12. dakikasında kazanılan penaltıyı Barış Alper Yılmaz gole çevirdi ve sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

HARRY KEWELL SEVİNCİ YAPTI

Golün ardından Barış Alper, meşhur Harry Kewell gol sevincini yaparak hem takım arkadaşlarına hem de tribünlere unutulmaz bir an yaşattı. Kewell'in Galatasaray'da forma giydiği dönemde sık sık yaptığı bu sevinç, genç yıldız tarafından büyük bir tutkuyla tekrarlandı.


Bu jest, Galatasaray taraftarları tarafından büyük beğeni toplarken, o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. 

KEWELL'DAN CEVAP

Harry Kewell ise HT Spor'a yaptıpı açıklamada "Çok güzel bir görüntü, Barış Alper'e teşekkürler. Sezonun kalanında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
