Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'a Yunanistan'dan Olympiakos talip oldu. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 09:01
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 09:17
A Milli Takım ve Galatasaray formasıyla yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz'a son olarak Olympiakos talip oldu.

Yunan kulübü, genç oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı.

Yaz başında Barış için kapıyı 30 milyon Euro'dan açan Sarı-Kırmızılı yönetim, gelinen son nokta itibarıyla teklifleri değerlendirme ve oyuncunun da istemesi halinde transfere izin verme kararı aldı.



19 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Barış Alper Yılmaz, geçen sezon 55 maçta 7 gol, 12 asistle oynamıştı. Yıldızın golleri şampiyonluk yolunda kritik öneme sahipti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.  

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery