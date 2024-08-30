A Milli Takım ve Galatasaray formasıyla yıldızını parlatan Barış Alper Yılmaz'a son olarak Olympiakos talip oldu.
Yunan kulübü, genç oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı.
Yaz başında Barış için kapıyı 30 milyon Euro'dan açan Sarı-Kırmızılı yönetim, gelinen son nokta itibarıyla teklifleri değerlendirme ve oyuncunun da istemesi halinde transfere izin verme kararı aldı.
19 GOLE KATKI YAPMIŞTI
Barış Alper Yılmaz, geçen sezon 55 maçta 7 gol, 12 asistle oynamıştı. Yıldızın golleri şampiyonluk yolunda kritik öneme sahipti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Yunan kulübü, genç oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı.
Yaz başında Barış için kapıyı 30 milyon Euro'dan açan Sarı-Kırmızılı yönetim, gelinen son nokta itibarıyla teklifleri değerlendirme ve oyuncunun da istemesi halinde transfere izin verme kararı aldı.
19 GOLE KATKI YAPMIŞTI
Barış Alper Yılmaz, geçen sezon 55 maçta 7 gol, 12 asistle oynamıştı. Yıldızın golleri şampiyonluk yolunda kritik öneme sahipti.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.