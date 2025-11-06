Barış Alper, Ajax karşısında iki penaltı getirdi

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmadaki iki penaltının da mimarı oldu.

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Barış Alper'in 63. dakikada açtığı ortada top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında 78. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı kararı verdi.