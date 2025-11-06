05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-3
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
2-0
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
2-1
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
4-1
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
3-3
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-1
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-1

Barış Alper, Ajax karşısında iki penaltı getirdi

Ajax karşısında yedek başlayan Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda oyuna girerek Galatasaray'ın kazandığı iki penaltının da baş mimarı oldu.

calendar 06 Kasım 2025 01:50 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 01:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Barış Alper Yılmaz, karşılaşmadaki iki penaltının da mimarı oldu.
 
İkinci yarının başında oyuna dahil olan Barış Alper'in 63. dakikada açtığı ortada top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında 78. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı kararı verdi.
 
Bu sayede Galatasaray'ın kazandığı iki penaltı Barış Alper sayesinde geldi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
