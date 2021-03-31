Barcelona'dan 1 senede büyük zarar: 350 milyon euro!

Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta, kulübün finansal durumunu ortaya çıkardı.



Katalan TV'si Esport3'te yer alan habere göre; Barcelona, 2020/21 sezonunu 350 milyon euro zarar edecek. 2021/22 sezonunda da Barcelona'nın zarar etmeme ihtimali bulunmuyor.



Barcelona, en erken 2022/23 sezonunda zarardan kara dönüş yapabilir.



"YENİ EKONOMİK KAYNAKLAR ARANACAK"



Barcelona'nın yeni genel direktörü Ferran Reverter, Esport3'e verdiği bilgilerde kulübün yeni yönetimin kurulunun yeni para kaynakları bulmak ve zarar getiren noktaları kısmak adına yeni hamleler yapacağını belirtti.



Ferran Reverter, Barcelona'nın önümüzdeki 2 sezonda rekabetçi olmak için çalışacağını, Lionel Messi'yi kulüpte tutacak formüllerin uygulanacağnı ve orta vadede ekonomik kurtuluş içi yeni çareler aranacağını da ekledi.



