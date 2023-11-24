Barcelona'yı endişelendiren istatistik!

Barcelona'da Marc Andre Ter-Stegen'in sakatlığı nedeniyle Rayo Vallecano karşılaşmasında kalede Inaki Pena'nın olması bekleniyor. Ancak Barcelona, Pena'nın kaleye geçtiği iki lig maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'yı endişelendiren istatistik!
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24 Kasım 2023 14:09
Barcelona, La Liga'da cumartesi günü Rayo Vallecano deplasmanına konuk olacak.

Bu karşılaşma öncesi Barcelona'da çarpıcı bir istatistik dikkat çekiyor. Katalan devinde sakatlığı bulunan Alman kaleci Marc Andre Ter-Stegen yerine bu maçta kalede Inaki Pena'nın oynaması bekleniyor.

İKİ MAÇTA DA MAĞLUBİYET

Inaki Pena, Barcelona'nın kalesinde daha önce iki lig maçında yer alırken, Katalanlar bu iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Barcelona, 24 yaşındaki kalecinin sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda, geçen sezon ligde Real Valladolid'e 3-1, Celta Vigo'ya ise kaybetmişti.

GALATASARAY'DA KİRALIK OLARAK OYNADI

Inaki Pena, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Barcelona ile Rayo Vallecano'nun karşı karşıya geleceği maç, 25 Kasım Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak.

 

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