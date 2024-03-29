Barcelona'ya Pedri'den müjdeli haber

Barcelona'da sakatlığını atlatan Pedri, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanacak çeyrek final karşılaşmasında görev alabilecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'ya Pedri'den müjdeli haber
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29 Mart 2024 13:47
La Liga'da Barcelona'nın 3 Mart tarihinde Athletic Bilbao ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Pedri'den kulübüne iyi haber geldi. 

Yıldız futbolcu Pedri, uyluk kasındaki sakatlığından tamamen kurtuldu. Genç orta sahanın, önceki gün bireysel çalışmalara başladığı belirtildi. 

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin ligde oynanacak Las Palmas karşılaşmasında Pedri'ye görev vermesede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynanacak çeyrek final maçında sahada olabileceği belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Barcelona ile 24 maça çıkan Pedri, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

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