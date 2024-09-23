Barcelona'ya Marc-Andre ter Stegen'den kötü haber

Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen, sağ dizindeki tendon kopması nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapattı. Katalan ekibinde çözüm önerileri gündeme geldi.

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Barcelona'ya Marc-Andre ter Stegen'den kötü haber
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23 Eylül 2024 14:15
İspanya Ligi'nde Barcelona'ın Villarreal'i deplasmanda 5-1 yendiği maçta sakatlanan kaleci Marc-Andre ter Stegen'den kötü haber geldi.

32 yaşındaki Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sağ dizindeki tendon kopması nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapattığı ortaya çıktı.

INAKI PENA'YA ŞANS DOĞDU!

Barcelona'da bu sakatlık sonrası, bir dönem Galatasaray forması giyen Inaki Pena'nın kaleye geçeceği duyuruldu.



BONSERVİSSİZ KALECİ; KARIUS...

Öte yandan Marca Gazetesi, Barcelona'nın bonservissiz bir kaleciyi kadrosuna katabileceğini gündeme getirdi. Barcelona'nın listesindeki adayların Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Loris Karius'la birlikte Keylor Navas, Edgar Badia, Jordi Masip ve Tomas Vaclik olduğu öne sürüldü.

Bu arada teknik direktör Hansi Flick'in boşta olan isimlerden birini kadroya katmaya sıcak bakabileceği, devre arasında kaleye yeni bir takviye yapılabileceği kaydedildi.

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