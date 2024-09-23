İspanya Ligi'nde Barcelona'ın Villarreal'i deplasmanda 5-1 yendiği maçta sakatlanan kaleci'den kötü haber geldi.32 yaşındaki Alman kaleci'in sağ dizindeki tendon kopması nedeniyle büyük ihtimalle sezonu kapattığı ortaya çıktı.Barcelona'da bu sakatlık sonrası, bir dönem Galatasaray forması giyen'nın kaleye geçeceği duyuruldu.Öte yandan Marca Gazetesi, Barcelona'nın bonservissiz bir kaleciyi kadrosuna katabileceğini gündeme getirdi. Barcelona'nın listesindeki adayların Beşiktaş'ın eski kalecilerinden'la birlikte Keylor Navas, Edgar Badia, Jordi Masip ve Tomas Vaclik olduğu öne sürüldü.Bu arada teknik direktör Hansi Flick'in boşta olan isimlerden birini kadroya katmaya sıcak bakabileceği, devre arasında kaleye yeni bir takviye yapılabileceği kaydedildi.