Galatasaray'ın 75 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Süper Lig'deki performansıyla dikkat çekiyor. İspanyol basını, Barcelona'nın Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istediğini ve sportif direktör Deco'nun Osimhen'in liderlik özelliklerini öne çıkardığını yazdı.

calendar 12 Kasım 2025 11:36 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 11:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Osimhen için rapor hazırladı!
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den 75 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kısa sürede büyük etki yaratan Nijeryalı golcü, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
 
Fichajes'in haberine göre, Barcelona, 26 yaşındaki yıldız forveti kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibinde sportif direktör Deco'nun, Osimhen'in profilini ve maliyetini kulübün transfer planlarına uygun bulduğu ifade edildi.
 
DECO'DAN OSIMHEN RAPORU: "LİDER ZİHNİYETLİ FORVET"
 
Haberde, Barcelona'nın Osimhen'i sadece bir gol makinesi olarak değil, aynı zamanda karakteri ve liderlik özellikleriyle de öne çıkan bir isim olarak değerlendirdiği vurgulandı. Deco'nun, Nijeryalı yıldız için "lider zihniyetine sahip, saha içinde fark yaratan bir forvet" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
 
Barcelona cephesi, Robert Lewandowski'nin yerine geçebilecek genç ve gelişime açık bir isim arayışında. Fichajes'e göre Osimhen, Erling Haaland ve Julian Alvarez gibi isimlere kıyasla daha düşük maliyetli bir alternatif olarak görülüyor.
 
"KULÜBÜNÜ MALİ DENGESİNİ BOZMADAN TRANSFER EDİLEBİLİR"
 
Haberde şu ifadelere yer verildi:
 
"Victor Osimhen'in transferi, Barcelona'nın kulübün mali durumunu tehlikeye atmadan Lewandowski'nin yerine geçecek bir halef bulma ihtiyacını karşılıyor. Osimhen, büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncu profili sunuyor."
 
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray yönetiminin Barcelona'dan resmi bir teklif gelip gelmeyeceğini yakından takip ettiği öğrenildi.
