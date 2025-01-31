Barcelona, Gavi ile nikah tazeledi

Geçtiğimiz hafta Gerard Martíi ve Ronald Araujo'nun sözleşmelerini uzatan Barcelona,

genç orta saha oyuncusu Gavi ile de anlaştı.



Katalan devi, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.



İspanyol yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla 20 resmi maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.





