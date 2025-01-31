Barcelona, Gavi ile nikah tazeledi

Geçtiğimiz hafta Gerard Martíi ve Ronald Araujo'nun sözleşmelerini uzatan Barcelona, genç orta saha oyuncusu Gavi ile de anlaştı.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
Katalan devi, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
İspanyol yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla 20 resmi maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Katalan devi, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
İspanyol yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla 20 resmi maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
✍Barcelona, Gavi ile 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/Buj6aMIJ7D
— Sporx (@sporx) January 31, 2025