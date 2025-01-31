Barcelona, Gavi ile nikah tazeledi

Barcelona, 20 yaşındaki genç yeteneği Gavi'nin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Barcelona, Gavi ile nikah tazeledi
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31 Ocak 2025 18:37
Geçtiğimiz hafta Gerard Martíi ve Ronald Araujo'nun sözleşmelerini uzatan Barcelona,  genç orta saha oyuncusu Gavi ile de anlaştı.

Katalan devi, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

İspanyol yıldız, bu sezon Barcelona formasıyla 20 resmi maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
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