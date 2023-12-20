La Liga 18. hafta maçında Barcelona, sahasında Almeria ile karşılaştı.



Barcelona'nın sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Barça'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Raphinha, 60 ve 83. dakikalarda ise Sergi Roberto kaydetti.



Barcelona'da Raphinha, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Roberto ise attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.



Bu sonuçla puanını 38 yapan Barcelona, zirve takibini sürdürdü. Almeria ise 5 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Las Palmas'a konuk olacak. Almeria ise Osasuna ile karşılaşacak.





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