Barcelona evinde zorlandı ama 3 puanı aldı!

La Liga 18. hafta maçında Barcelona, sahasında Almeria'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona evinde zorlandı ama 3 puanı aldı!
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20 Aralık 2023 23:04
La Liga 18. hafta maçında Barcelona, sahasında Almeria ile karşılaştı.

Barcelona'nın sahasında oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Barça'ya galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Raphinha, 60 ve 83. dakikalarda ise Sergi Roberto kaydetti.

Barcelona'da Raphinha, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Roberto ise attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.

Bu sonuçla puanını 38 yapan Barcelona, zirve takibini sürdürdü. Almeria ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Las Palmas'a konuk olacak. Almeria ise Osasuna ile karşılaşacak.

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