Barcelona evinde Maccabi Tel Aviv'i 29 sayı farkla geçti

THY EuroLeague'in 25. haftasında Barcelona evinde Maccabi Tel Aviv'i 100-71 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona evinde Maccabi Tel Aviv'i 29 sayı farkla geçti
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06 Şubat 2025 01:14
Son güncelleme 06 Şubat 2025 01:55
THY EuroLeague'in 25. haftasında Barcelona evinde Maccabi Tel Aviv'i 100-71 mağlup etti.

Bu sonuçla Barcelona 14. galibiyetini alırken Maccabi Tel Aviv ise 19. yenilgisini yaşadı.

Barcelona'da Kevin Punter 28 sayı – 1 asist, Willy Hernangomez 14 sayı – 7 ribaunt, Jabari Parker 14 sayı – 3 ribaunt, Chimezie Metu ve Dario Brizuela 11 sayıyla oynadı.

Maccabi Tel Aviv'de Jasiel Rivero 16 sayı – 7 ribaunt, Rokas Jokubaitis 14 sayı – 3 ribaunt, Roman Sorkin 12 sayı – 6 ribaunt, Trevion Williams 7 sayı – 3 ribaunt ile maçı tamamladı.

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