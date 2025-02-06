THY EuroLeague'in 25. haftasında Barcelona evinde Maccabi Tel Aviv'i 100-71 mağlup etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bu sonuçla Barcelona 14. galibiyetini alırken Maccabi Tel Aviv ise 19. yenilgisini yaşadı.
Barcelona'da Kevin Punter 28 sayı – 1 asist, Willy Hernangomez 14 sayı – 7 ribaunt, Jabari Parker 14 sayı – 3 ribaunt, Chimezie Metu ve Dario Brizuela 11 sayıyla oynadı.
Maccabi Tel Aviv'de Jasiel Rivero 16 sayı – 7 ribaunt, Rokas Jokubaitis 14 sayı – 3 ribaunt, Roman Sorkin 12 sayı – 6 ribaunt, Trevion Williams 7 sayı – 3 ribaunt ile maçı tamamladı.
Bu sonuçla Barcelona 14. galibiyetini alırken Maccabi Tel Aviv ise 19. yenilgisini yaşadı.
Barcelona'da Kevin Punter 28 sayı – 1 asist, Willy Hernangomez 14 sayı – 7 ribaunt, Jabari Parker 14 sayı – 3 ribaunt, Chimezie Metu ve Dario Brizuela 11 sayıyla oynadı.
Maccabi Tel Aviv'de Jasiel Rivero 16 sayı – 7 ribaunt, Rokas Jokubaitis 14 sayı – 3 ribaunt, Roman Sorkin 12 sayı – 6 ribaunt, Trevion Williams 7 sayı – 3 ribaunt ile maçı tamamladı.