Barcelona, Eric Garcia'yı açıkladı

İspanyol devi Barcelona, genç defans oyuncusu Eric Garcia'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; fcbarcelona.com
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Barcelona, Eric Garcia'yı açıkladı
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01 Haziran 2021 14:08
Eric García Martret
Eric García Martret
Man City
Futbolda transfer dönemine hızlı başlayan Barcelona, 20 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Eric Garcia'yı kadrosuna kattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City takımından bonservis bedeli ödenmeden alınan Eric Garcia ile 5 yıllık (30 Haziran 2026'ya kadar) sözleşme imzalandığı belirtildi.

Barcelona, Garcia için tek taraflı serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu.

Katalan ekibinde bugün basına tanıtılacak Garcia, daha sonra Avrupa Şampiyonası için İspanya Milli Takımı kampına dahil olacak.

Transfere hızlı bir başlangıç yapan Barcelona, Manchester City'den 32 yaşındaki Arjantinli forvet Sergio Agüero'yu iki sezonluğuna dün kadrosuna katmıştı.

Barcelona'da yeni başkan Joan Laporta, sözleşmesi sona eren Lionel Messi ile de görüşmelerini sürdürüyor.

 

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