Barcelona'dan Nico Williams açıklaması!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, transfer gündemlerinde yer alan Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams ile ilgili konuştu.



Laporta, "Nico Williams'ı çok beğeniyorum. Finansal olarak bu transferi gerçekleştirebileceğimizi söyleyebilirim. Finansal olarak bu noktaya gelinmesi, bunca yıldır yapılan çalışmalarımızın bir sonucu. Elbette, bu transferi yapabiliriz." ifadelerini kullandı.



Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.



İspanya'nın EURO2024 kadrosunda da yer alan Nico Williams, geçen sezon takımında çıktığı 37 maçta 8 gol attı ve 16 asist yaptı.





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