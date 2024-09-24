Barcelona'dan emekli olan Szczesny için hamle!

Ter Stegen'in sezonu kapatması sonrası Barcelona, bu yaz futbolu bıraktığını açıklayan Wojciech Szczesny için harekete geçti.

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Barcelona'dan emekli olan Szczesny için hamle!
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24 Eylül 2024 19:01
Barcelona, Ter Stegen'in sakatlığı sonrası kaleci transferi için harekete geçti.

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, bu yaz futbolu bıraktığını açıklayan Wojciech Szczesny ile görüşmelere başladı.

KARARINI VERECEK

Haberde 34 yaşındaki file bekçisinin geri dönüşle ilgili kararını kısa süre içinde vereceği belirtildi.

TAKIMA KATILABİLECEK

Serbest oyuncu statüsünde bulunduğu için transferin gerçekleşmesi durumunda Szczesny takıma direkt katılabilecek.

Öte yandan Barcelona, Polonyalı oyuncuya alternatif olarak Keylor Navas'ı belirledi. Szczesny'den istediği cevabı alamaması halinde alternatif isimlere gidilecek.

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