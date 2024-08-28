Barcelona'dan Bajcetic hamlesi!

Barcelona, genç orta saha oyuncusu Marc Bernal'ın sakatlığının ardından transfer için harekete geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katalan ekibi 19 yaşındaki Stefan Bajcetic için Liverpool'a kiralama teklifinde bulundu.



Barcelona'nın kiralama teklifinin 4 milyon euro olduğu ve teklifte satın alma opsiyonu olmadığı kaydedildi.



Barcelona, bu teklifinin ardından Liverpool'un cevabını beklemeye geçti.



Genç oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU