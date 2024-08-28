Barcelona'dan Bajcetic hamlesi!

Barcelona, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Stefan Bajcetic için Liverpool'a kiralama teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'dan Bajcetic hamlesi!
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28 Ağustos 2024 19:24
Barcelona, genç orta saha oyuncusu Marc Bernal'ın sakatlığının ardından transfer için harekete geçti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Katalan ekibi 19 yaşındaki Stefan Bajcetic için Liverpool'a kiralama teklifinde bulundu.

Barcelona'nın kiralama teklifinin 4 milyon euro olduğu ve teklifte satın alma opsiyonu olmadığı kaydedildi.

Barcelona, bu teklifinin ardından Liverpool'un cevabını beklemeye geçti.

Genç oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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