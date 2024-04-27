Barcelona, Paris Saint-Germain'in ilgilendiği Lamine Yamal için kapıları kapattı.



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, 16 yaşındaki futbolcu için 200 milyon euro'dan fazla bir bonservis bedeli teklif etmeye hazır. Ancak Barcelona, bu bedeli rağmen genç yıldızı bırakmak istemiyor.



Yamal'ın menajeri Jorge Mendes'in, Barcelona'nın genç yıldız konusundaki tavrını PSG'ye ilettiği kaydedildi.



Barcelona'da bu sezon 44 maçta süre bulan Lamine Yamal 6 gol attı ve 8 asist yaptı.





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