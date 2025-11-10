Barcelona'da Penarroya dönemi sona erdi

Barcelona'da başantrenör Joan Penarroya'nın görevine son verildi.

calendar 10 Kasım 2025 11:45
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Penarroya dönemi sona erdi
Basketbolda İspanya'nın Barcelona ekibi, başantrenör Joan Penarroya ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Haziran 2024'te takımın başına geçen 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının görevine son verildiği belirtildi.

Yardımcı antrenör Oscar Orellana'nın geçici olarak başantrenörlüğe getirildiği ifade edildi.

Penarroya yönetimindeki Barcelona, bu sezon 5 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadığı Avrupa Ligi'nde 9. sırada yer aldı.

Barcelona, İspanya liginde ise 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 11. basamakta bulunuyor.

