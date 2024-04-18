İspanyol devi Barcelona'da teknik direktör bilmecesi devam ediyor.



GÜNDEM TEKNİK DİREKTÖR



Katalan ekibinde teknik direktör Xavi Hernandez, ocak ayında yaptığı yaptığı açıklamada sezon sonunda görevini bırakacağını duyurmuştu. Bu gelişmeyle teknik direktör arayışlarına başlayan ve Thomas Tuchel, Hansi Flick, Roberto De Zerbi gibi isimler gündeme gelen Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı.



MARQUEZ'E DESTEK ARTIYOR!



ESPN'de yer alan habere göre, Barcelona'da yönetim içinde, kulübün B takımında görev yapan Rafael Marquez'in de ciddi bir aday olarak düşünüldüğü ifade edildi. Marquez'in, Xavi'nin ocak ayındaki ayrılık açıklamasının ardından ilk etapta geçici olarak düşünüldüğü ancak son dönemde kulüp içinde Meksikalı teknik adama desteğin arttığı kaydedildi.



BARCELONA'DA MALİ DURUM



Barcelona'nın Marquez dışında diğer adaylarla temaslarının devam ettiği ancak kulübün mali olarak büyük bir kısıtlama altında olduğu ifade edildi. Katalan ekibinin, bu nedenle üst düzey bir teknik adamı takımın başına getirmesinin zor olduğu belirtildi. Marquez'in Barcelona'nın altyapısından A Takım'a yükselen Pau Cubarsi, Hector Fort ve Marc Guiu gibi isimlerle birlikte çalıştığı ve bu oyuncuları yakından tanıdığı ve söz konusu mali durum nedeniyle takımın başına geçmesinin daha kolay olduğu kaydedildi.



SÖZLEŞME SORUN OLMAYACAK



Rafael Marquez'in Barcelona ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ancak 45 yaşındaki teknik direktör ile birinci adam olarak anlaşılması durumunda yeni sözleşmenin sorun olmayacağı vurgulandı.



MARQUEZ'İN PERFORMANSI



2022 yılından bu yana Barcelona Atletic'te görev yapan Marquez, takımıyla çıktığı 72 maçta 1.69 puan ortalaması yakaladı.



XAVI HALA BELİRSİZ



Öte yandan ESPN'deki haberde, sezon sonunda görevden ayrılacağını söyleyen Xavi Hernandez'in kulüp içindeki geleceğinin de henüz netleşmediği belirtildi.









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