Barcelona'da Dani Olmo şoku; Geri sayım başladı

Barcelona, bu gece (31 Aralık) yarısına kadar tescil sorununu çözemezse yıldız oyuncusu Dani Olmo ve genç forveti Pau Victor serbest kalabilir.



Mundo Deportivo'nun haberine göre; Barcelona, iki oyuncuya verilen sözlere rağmen lisans sorununu henüz çözemedi ve sözleşme kuralları gereği iki oyuncunun da 1 Ocak 2025 tarihinde serbest kalması mümkün.



Özellikle Dani Olmo'nun durumunu birçok Avrupa devi takip ediyor. İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Liverpool, Almanya'dan ise Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, Dani Olmo ile yakından ilgileniyor.



MENAJERİ AÇIKLADI



Öte yandan konu hakkında açıklamada bulunan Dani Olmo'nun menajeri, "Dani Olmo, Barcelona'da kalma kararı aldı. Başka bir seçenek düşünmüyoruz. O, Barcelona'da devam etmek istiyor." ifadelerini kullandı.



Barcelona'nın sezon başında 55 milyon euro karşılığında Leipzig'den transfer ettiği 26 yaşındaki Dani Olmo, bu sezon çıktığı 17 maçta 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.