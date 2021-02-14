Barcelona Alaves'i gole boğdu

La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, Nou Camp'ta Alaves'i 5-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Barcelona Alaves'i gole boğdu
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14 Şubat 2021 00:55
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i konuk etti.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Trincao'nun golüyle öne geçen Barcelona, 45+1'de Messi ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Barcelona, 57. dakikada Luis Rioja'nın golüyle maçın 2-1'e gelmesinin önüne geçemedi ancak bu dakikadan itibaren Katalan ekibi adeta vites yükseltti. 74. dakikada Trincao, 75. dakikada Messi ve 80. dakikada Firpo'nun golüyle skoru 5-1'e getiren Barcelona farklı skorla üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Barcelona bu sonuçla 46 puana yükselerek La Liga'daki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.



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