Barcelona Alaves'i gole boğdu

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, sahasında Alaves'i konuk etti.



Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 5-1 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.



Karşılaşmanın 29. dakikasında Trincao'nun golüyle öne geçen Barcelona, 45+1'de Messi ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.



İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Barcelona, 57. dakikada Luis Rioja'nın golüyle maçın 2-1'e gelmesinin önüne geçemedi ancak bu dakikadan itibaren Katalan ekibi adeta vites yükseltti. 74. dakikada Trincao, 75. dakikada Messi ve 80. dakikada Firpo'nun golüyle skoru 5-1'e getiren Barcelona farklı skorla üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.



Barcelona bu sonuçla 46 puana yükselerek La Liga'daki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.



