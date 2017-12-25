Premier Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Real Madrid ile ismi anılan Mohamed Salah için flaş bir iddia ortaya atıldı.
"TEKLİFİ YAPTI"
İspanya basınında yer alan habere göre; Mohamed Salah için Barcelona, Liverpool'a teklifte bulundu.
"RONALDO İLE OYNAMAK İSTİYOR"
Haberde; Salah'ın Real Madrid hayranı olduğu ve Cristiano Ronaldo ile birlikte oynama isteği sebebiyle Madrid ekibinin teklifine daha çok sıcak baktığı belirtildi.
Sezon başında Roma'dan 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olan 25 yaşındaki Salah, bu sezon 27 maçta 21 gol attı ve 6 asist yaptı.
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"TEKLİFİ YAPTI"
İspanya basınında yer alan habere göre; Mohamed Salah için Barcelona, Liverpool'a teklifte bulundu.
"RONALDO İLE OYNAMAK İSTİYOR"
Haberde; Salah'ın Real Madrid hayranı olduğu ve Cristiano Ronaldo ile birlikte oynama isteği sebebiyle Madrid ekibinin teklifine daha çok sıcak baktığı belirtildi.
Sezon başında Roma'dan 42 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olan 25 yaşındaki Salah, bu sezon 27 maçta 21 gol attı ve 6 asist yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın