Barça'dan transfer harekatı! Üç isimde anlaşma yakın!

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona'da 3 isim için girişimler hızlandı.



İspanyol basınına göre, Barcelona'nın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolculardan Ajax forması giyen Noussair Mazraoui, Chelsea'de top koşturan Andreas Christensen ve Milan'ın yıldız orta saha oyuncusu Franck Kessie ile görüşmelerini hızlandırdığı belirtildi.



Haberde Milan'ın yıldız orta saha oyuncusu Kessie için Barcelonalı yöneticilerin oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedilirken, Ajax'ın başarılı stoperi Mazraoui için yıllık 5 milyon euroya yakın bir teklifle oyuncunun kapısını çalacağı ifade edildi.



Ayrıca, Katalan devinin, Chelsea'nin yıldızı Andreas Christensen ile sözlü olarak anlaştığı ve anlaşmanın detayları üzerinde görüşüldüğü belirtildi.





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