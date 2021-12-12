Barça'da kan kaybı! Real'in 15 puan gerisinde...

⚽️12' Nico

⚽️14' Garcia

⚽️49' Ezzalzouli

⚽️86' Avila



📈Barcelona, Osasuna deplasmanında iki kez öne geçmesine rağmen kazanamadı.



📉Barça, son 2 maçında 5 puan kaybetti. pic.twitter.com/6OpqVVb1jN



— Sporx (@sporx) December 12, 2021

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Osasuna ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio El Sadar'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Barcelona, 12. dakikada Nico ile öne geçti. Osasuna, 14. dakikada David Garcia ile skoru eşitledi.Barcelona, 49. dakikada Abdessamad Ezzalzouli ile yeniden öne geçti. Osasuna, 86. dakikada Chimy Avila'nın golüyle skora eşitliği getirdi.Son 2 lig maçında 5 puan kaybeden Barça, puanını 24 yaptı ve Real Madrid'in 15 puan gerisine düştü. Osasuna ise son 3 maçından beraberlikle ayrılarak 22 puana yükseldi.Barcelona, gelecek hafta Elche'yi konuk edecek. Osasuna ise Getafe deplasmanına gidecek.