Banza'nın golleri penaltıdan geliyor

Trabzonspor'un golcüsü Simon Banza, 9 golün 5'ini penaltıdan attı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Banza'nın golleri penaltıdan geliyor
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08 Aralık 2024 11:42
Trabzonspor'un en skorer ismi olan Simon Banza, 9 kez rakip ağları havalandırırken bunların 5'ini penaltıdan kaydetti.

Banza, bu önemli grafiğe rağmen taraftar ve camiadan geçer not almadı.

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Demokratik Kongolu golcü, bordo-mavili kulüpten 1 milyon 160 bin euro garanti ücret ve 840 bin euro imza parası alıyor.

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