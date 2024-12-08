Banza'nın golleri penaltıdan geliyor

Trabzonspor'un en skorer ismi olan Simon Banza, 9 kez rakip ağları havalandırırken bunların 5'ini penaltıdan kaydetti.
Banza, bu önemli grafiğe rağmen taraftar ve camiadan geçer not almadı.
Sezon başında Portekiz'in Braga takımından 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Demokratik Kongolu golcü, bordo-mavili kulüpten 1 milyon 160 bin euro garanti ücret ve 840 bin euro imza parası alıyor.
Banza, bu önemli grafiğe rağmen taraftar ve camiadan geçer not almadı.
Sezon başında Portekiz'in Braga takımından 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Demokratik Kongolu golcü, bordo-mavili kulüpten 1 milyon 160 bin euro garanti ücret ve 840 bin euro imza parası alıyor.