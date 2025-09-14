Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Keçiörengücü'nü konuk etti.



17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.



Bandırmaspor'un karşılaşmadaki golünü Douglas Tanque kaydetti. Keçiörengücü'nün golü ise 27. dakikada İbrahim Akdağ'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor ligdeki puanını 8'e yükseltti. Keçiörengücü ise 5 puana yükseldi.



Ligde gelecek hafta Bandırmaspor, Serikspor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Bodrum'u konuk edecek.