Bandırmaspor, kupada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u mağlup ederek üst tura yükseldi.

Haber; AA
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Bandırmaspor, kupada tur atladı
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30 Kasım 2021 15:31
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Şanlıurfaspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Ogün Kamacı, Harun Terin

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Manaj, Kerim Avcı (Dk.82 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan (Dk.61Adeede), Abdullah Balıkçı, Pucko, Bilal Ceylan, Burak Süleyman (Dk.82 Berke Görgün), Gökay Güney, Süleyman Luş

Şanlıurfaspor: Mücahit Atalay, Caner Koca, Devrim Taşkaya (Dk.46 Sinan Kızılay), Vedat Bora (Dk.60 Burak Asan), Kubilay Eren Şahin, Muhammed Samed Karakoç, Muhammed Enes Durmuş (Dk.60 Muhammet Raşit Yöndem), Ferhan Evren (Dk.82 Ferhat Çulcuoğlu), Emir Miray Köksal, Emirhan Korkmaz, Can Erdem

Goller: Dk.9,51,81,90+1 Manaj, Dk.39 Burak Süleyman (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk.22 Ferhan Evren, Dk.27 Emir Miray Köksal (Şanlıurfaspor)


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