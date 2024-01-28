Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Bitexen Giresunspor'u konuk etti.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 6-0 kazandı.



3 maçtır kazanamayan Bandırmaspor, bu sonuçla birlikte yeni teknik direktörü Hüseyin Eroğlu yönetiminde ilk kez galip geldi. Giresunspor ise üst üste 9. mağlubiyetini aldı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Navarone Foor, 29. (P) ve 44. dakikalarda Moussa Djitte, 39. dakikada Emirhan Aydoğan, 80. dakikada Metehan Mimaroğlu ve 90+1. dakikada Cebio Soukou kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor puanını 33'e yükseltirken, Giresunspor 8 puanda kaldı.



Gelecek hafta Bandırmaspor, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Giresunspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.





Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Gökmen Baltacı, Kemal Mavi



Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Djitte (Dk. 82 Badji), Emirhan Aydoğan (Dk. 63 Mehmet Özcan), Soukou, Jozefzoon (Dk. 63 Metehan Mimaroğlu), Rahmetullah Berişbek, Foor (Dk. 63 Doğan Can Davas), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 75 Edson Sitoe)



Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Dk. 46 Ali Emirhan Akçay), Şahin Dik (Dk. 67 Ahmet Lütfü Kara), Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammet Turhan (Dk. 67 Furkan Arda Kabaca), Kasım Alperen Köşker (Dk. 82 Şenel Hami Aydemir), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç



Goller: Dk. 11 Foor, Dk. 28 (Penaltıdan) ve 43 Djitte, Dk. 39 Emirhan Aydoğan, Dk. 80 Metehan Mimaroğlu, Dk. 90 Soukou (Teksüt Bandırmaspor)



Sarı kart: Dk. 89 Badji (Teksüt Bandırmaspor)







