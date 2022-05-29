Bandırmaspor, 3 golle finale yükseldi

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final maçında Bandırmaspor, Eyüpspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor, 3 golle finale yükseldi
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29 Mayıs 2022 17:30
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş karşılaşmasında Bandırmaspor, evinde Eyüpspor'u ağırladı.

İlk maçı deplasmanda 1-0'lık skorla kaybeden Bandırmaspor, sahasındaki maçtan 3-0 galip ayrıldı ve play-off finaline yükseldi.

Bandırmaspor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada penaltıdan Keny, 45. dakikada Alpay Koldaş ve 58. dakikada Michel Landel attı.

Öte yandan Eyüpspor'un 16. dakikada Ahmet Ildız ile bulduğu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR uyarısı ve incelemesi sonrası iptal edildi.

Bandırmaspor'un play-off finalindeki rakibi ise BB Erzurumspor'u saf dışı bırakan İstanbulspor.

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