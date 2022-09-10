Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ankara Keçiörengücü, 22. dakikada Hamza Hür ve 39. dakikada Bekir Karadeniz'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda geri dönen Bandırmaspor, Atabey Çiçek'in 49 ve 68. dakikada attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 10, Ankara Keçiörengücü 8 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Ankara Keçiörengücü, BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
Ankara Keçiörengücü, 22. dakikada Hamza Hür ve 39. dakikada Bekir Karadeniz'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda geri dönen Bandırmaspor, Atabey Çiçek'in 49 ve 68. dakikada attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 10, Ankara Keçiörengücü 8 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Ankara Keçiörengücü, BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
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