Bandırma, Galatasaray'dan transfer yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ bek Berkan Mahmut Keskin'in 1+2 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçiren genç oyuncu, 29 karşılaşmada görev aldı. Berkan Mahmut Keskin ayrıca A Milli Futsal Takımı'nın da formasını giyiyor.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ bek Berkan Mahmut Keskin'in 1+2 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçiren genç oyuncu, 29 karşılaşmada görev aldı. Berkan Mahmut Keskin ayrıca A Milli Futsal Takımı'nın da formasını giyiyor.
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