Bandırma, Galatasaray'dan transfer yaptı

Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Haber; AA
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Bandırma, Galatasaray'dan transfer yaptı
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06 Temmuz 2022 19:11
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Berkan Mahmut Keskin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki sağ bek Berkan Mahmut Keskin'in 1+2 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Geçen sezonu 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de geçiren genç oyuncu, 29 karşılaşmada görev aldı. Berkan Mahmut Keskin ayrıca A Milli Futsal Takımı'nın da formasını giyiyor.

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