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Balotelli ve Thauvin'den Mitroglou şakası

Marsilya futbolcuları Mario Balotelli ve Florian Thauvin, Dijon galibiyetinin ardından Galatasaray'a transfer olan Kostas Mitroglou'ya göndermede bulundular.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Balotelli ve Thauvin'den Mitroglou şakası
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09 Şubat 2019 16:27
Devre arası transfer döneminde Marsilya'ya transfer olan Mario Balotelli ve takımın yıldız isimlerinden Florian Thauvin, 2-1 kazanılan Dijon galibiyetinin ardından Galatasaray'a transfer olan Kostas Mitroglou'na göndermede bulundu.

Galibiyetin ardından iki futbolcu alışveriş merkezine giderken Mario Balotelli, Instagram'dan canlı yayın açtı.

''KOSTAS NEREDE MARIO?''

Balotelli, Instagram'da taraftarlarla konuşurken arkadan Florian Thauvin'in ''Hey! Kostas nerede?'' demesinin ardından iki futbolcu gülmeye başladı.

Mario Balotelli'nin Marsilya'ya gitmesinin ardından Kostas Mitroglou, Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

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