Balıkesirspor'da iki imza daha

TFF 3'üncü Lig'de ara transfer döneminin hızlı takımı Balıkesirspor, iki ismi daha kadrosuna kattı.



Transfer yasağı olduğu dönemde üst üste iki kez küme düşen, sezon başında yasağı transferin son günü kaldırıp takviye yapmasına rağmen ilk yarıyı amatöre düşme korkusuyla tamamlayan Bal-Kes, Vanspor'dan 27 yaşındaki golcü Bertuğ Bayar ile 1.5 yıllık, Muş 1984'ten 29 yaşındaki



orta saha oyuncusu Kadir Torbacı ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Balıkesirspor ara transfer döneminde toplam 8 takviye yaptı.



