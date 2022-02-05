Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Tuzlaspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Balıkesirspor, 2-0'lık skorla kazandı. Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sedat Dursun ile 16. dakikada Foxi Kethevoama kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Tuzlaspor 27 puanda kalırken, Balıkesirspor 11 puana yükseldi ve ligde 15 maç aranın ardından galip geldi.



Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Bursaspor deplasmanına gidecek. Balıkesirspor evinde Kocaelispor'u konuk edecek





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