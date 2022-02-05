Balıkesirspor 15 maçlık hasreti bitirdi

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Balıkesirspor, Tuzlaspor deplasmanında 2-0 kazanarak 15 maç sonra galip geldi.

Haber; Sporx.com
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Balıkesirspor 15 maçlık hasreti bitirdi
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05 Şubat 2022 15:27
Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Tuzlaspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaştı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Balıkesirspor, 2-0'lık skorla kazandı. Balıkesirspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sedat Dursun ile 16. dakikada Foxi Kethevoama kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Tuzlaspor 27 puanda kalırken, Balıkesirspor 11 puana yükseldi ve ligde 15 maç aranın ardından galip geldi.

Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Bursaspor deplasmanına gidecek. Balıkesirspor evinde Kocaelispor'u konuk edecek

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