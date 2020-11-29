Balıkesir derbisinde kazanan Bandırmaspor

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Balıkesir derbisinde kazanan Bandırmaspor
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29 Kasım 2020 15:30
TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında Bandırmaspor evinde Balıkesirspor'u konuk etti. 

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadeleyi Bandırmaspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golünü 66. dakikada Erkan Taşkıran kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bandırmaspor 11 puanla 13. sıraya yerleşti. Balıkesirspor ise 14 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Menemenspor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.



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