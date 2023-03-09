Bakasetas'a sürpriz teklif!

Sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'un gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'a bir takım daha talip oldu. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bakasetas'a sürpriz teklif!
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09 Mart 2023 11:35
Trabzonspor'un parlayan yıldızı Anastasios Bakasetas, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Transfer dönemi bitmesine rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını kesmiyor.

12 milyon Euro'ya serbest kalır

Alanyaspor'dan 30.01.2021 tarihinde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bakasetas'ın sözleşmesinde 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

Bakasetas'ın Trabzonspor'dan kazandığı ücret

Yıldız oyuncu bordo-mavili takımdan yıllık 1.250.000 Euro garanti ücret kazanıyor. Bu sezon 33 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki yıldız oyuncu 11 gol ve 11 asist kaydetti.

Takımı Orhan Ak çalıştırdı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa etmesinin ardından takımı, hafta sonunda oynanacak olan Adana Demirspor maçına yardımcı antrenör Orhan Ak hazırlıyor. Dün Avcı'nın yokluğunda Orhan Ak, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İdmanda sakatlıkları geçen ve hafta sonunda oynanacak olan müsabakada oynamaları beklenen Hamsik ile Visca'nın da takımla çalıştığı öğrenildi. 

 
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