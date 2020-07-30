Bakan ve Nihat Özdemir'den Mustafa Cengiz'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Haber; AA
Bakan ve Nihat Özdemir'den Mustafa Cengiz'e ziyaret
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30 Temmuz 2020 12:43
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulundu ve "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yakın zamanda önemli bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, Cengiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Mustafa Cengiz'in sağlık durumunun iyi olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. 



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