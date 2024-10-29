Bahçeşehir Koleji, zirveyi bırakmak istemiyor!

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında 30 Ekim Çarşamba günü Polonya'nın Trefl Sopot ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İstanbul temsilcisi, grupta ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek ilk sırada yer alırken henüz maç kazanamayan Trefl Sopot, son sırada bulunuyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İstanbul temsilcisi, grupta ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet elde ederek ilk sırada yer alırken henüz maç kazanamayan Trefl Sopot, son sırada bulunuyor.