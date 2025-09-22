Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Marko Barac'tan Basketbol Süper Ligi'ne övgü

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Marko Barac, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi ligi olduğunu söyledi.Sırp başantrenör, yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.Yeni sezon için hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Barac, "Sezon öncesi hazırlıklarımızda önceliğimiz takımı bir araya getirmek, takımın kimyası üzerine çalışmak ve basketbol prensiplerimizin üzerine yoğunlaşmaktı. Bunların da üzerinde asıl hedefimiz kazanma zihniyetine sahip bir takım kurmaktı. Takım da ilk hazırlık maçından son hazırlık maçına kadar bunu bize gösterdi. Bu durum, takımımız için iyimser bir tablo oluşturuyor." ifadelerini kullandı.Marko Barac, takıma yeni katılan oyuncularla ilgili, "Yeni isimleri kadroya kattığımız için gerçekten çok mutluyum. Kadromuzun iyi bir karışım olduğunu düşünüyorum. Tecrübeli oyuncular ile genç ve en iyi dönemine yaklaşan basketbolculardan kurulu bir kadroya sahip olduk. Kariyerlerinde yükselmek isteyen oyunculara sahibiz. Onların bu arzuları, bütün basketbol takımları için çok önemli. Bu yüzden yeni gelen oyunculardan çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.Yeni sezon hedeflerine değinen Barac, şunları kaydetti:"Benim hedeflerim her zaman çok basittir. Kazanma zihniyetini takıma yansıtmak istiyorum. Oyuncularımın bu zihniyetle oynamasını istiyorum. Rakibimiz kim olursa olsun oyuncularımın her maça kazanmak için çıkmasını istiyorum. Her maç kazanmanın mümkün olmadığının farkındayım ama yine de bizim amacımız bu zihniyetle parkeye çıkmak. Sezonun uzun olduğunu biliyorum. Adım adım gitmeliyiz. İnanıyorum ki bu kazanma zihniyeti, bize çok büyük başarılar getirecek."Marko Barac, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin çok kaliteli bir lig olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bu sene Avrupa'nın bir numaralı ligi olacağını düşünüyorum. Durumun şu anda da böyle olduğuna inanıyorum. Alt ligden üst lige yükselen takımlar genelde çok güçlü olmaz ama bu seneki yeni takımların çok saygın ve güçlü oyunculardan oluştuğunu düşünüyorum. Geçen sene ligde yer alan takımlar da çok gelişti. Lig her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Zaten Türkiye'deki lig, her yıl Avrupa'nın en üst düzey ligleri arasında yer alıyor. Bence Basketbol Süper Ligi, bu sene direkt olarak Avrupa'nın en üst düzey ligi olacak."A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansına değinen Sırp başantrenör, "Milli takımı tebrik ederim. Taraftarları da tebrik ediyorum. Oyuncular ve teknik ekip harika bir iş çıkardı. Ülkeye müthiş bir sevinç yaşattılar. Herkesin bu başarıdan tatmin olması lazım. Avrupa Şampiyonası'nda bu tarz oyun oynamış bir takıma çok büyük saygı duyuyorum. Herkesin başarıdan dolayı çok mutlu olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.