Bahçeşehir Koleji, Bakken deplasmanında güldü.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu maçında Danimarka temsilcisi Bakken Bears ile karşılaştı.
Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 86-85 kazandı ve çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
Aarhus kentinde oynanan ve ilk çeyreği 23-23 berabere geçilen karşılaşmanın devresini Bahçeşehir Koleji, 46-40 üstün tamamladı.
Danimarka temsilci karşısında farkı koruyan ve üçüncü çeyreği de 66-60 önde geçen Bahçeşehir Koleji, salondan 86-85 galip ayrıldı.
Gruptaki dördüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.
Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 86-85 kazandı ve çeyrek finale çıkmayı garantiledi.
Aarhus kentinde oynanan ve ilk çeyreği 23-23 berabere geçilen karşılaşmanın devresini Bahçeşehir Koleji, 46-40 üstün tamamladı.
Danimarka temsilci karşısında farkı koruyan ve üçüncü çeyreği de 66-60 önde geçen Bahçeşehir Koleji, salondan 86-85 galip ayrıldı.
Gruptaki dördüncü galibiyetini alan Bahçeşehir Koleji, maç fazlasıyla lider durumda bulunuyor.