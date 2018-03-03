Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta dört gol atan Bafetimbi Gomis karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Bafetimbi Gomis, "Çok mutluyum. Takım olarak iyi oynadık ve deplasmanda kazandık. Kendi rekorumu kırdım, Galatasaray'a gelmeden Galatasaray'da 25 gol atarak rekor kıracak bir futbolcu arıyorlardı ve ben de buna talip oldum. Beraber çalıştığım tüm insanlara ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara borcumu golle ödemeye çalışıyorum." dedi.
BURAK YILMAZ VE TARİHE GEÇME SÖZLERİ
Açıklamalarında devam eden Gomis, "Tek hedefim şampiyonluk. Türkiye'de Burak Yılmaz gibi büyük oyuncular var. Onlar gibi çok gol atmak istiyorum. Galatasaray'daki ilk hedefim şampiyonluklar ve kupa kaldırmak. Umarım ben de Galatasaray'ın eski golcüleri gibi adımı tarihe yazdırırım" diye konuştu.
Bu arada Fransız golcü Bafetimbi Gomis maç topunu hatıra olarak aldı.
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Bafetimbi Gomis, "Çok mutluyum. Takım olarak iyi oynadık ve deplasmanda kazandık. Kendi rekorumu kırdım, Galatasaray'a gelmeden Galatasaray'da 25 gol atarak rekor kıracak bir futbolcu arıyorlardı ve ben de buna talip oldum. Beraber çalıştığım tüm insanlara ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara borcumu golle ödemeye çalışıyorum." dedi.
BURAK YILMAZ VE TARİHE GEÇME SÖZLERİ
Açıklamalarında devam eden Gomis, "Tek hedefim şampiyonluk. Türkiye'de Burak Yılmaz gibi büyük oyuncular var. Onlar gibi çok gol atmak istiyorum. Galatasaray'daki ilk hedefim şampiyonluklar ve kupa kaldırmak. Umarım ben de Galatasaray'ın eski golcüleri gibi adımı tarihe yazdırırım" diye konuştu.
Bu arada Fransız golcü Bafetimbi Gomis maç topunu hatıra olarak aldı.
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