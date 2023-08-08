Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli forvet Bafetimbi Gomis, Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale ile resmi sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2023 11:02
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 17:54
Galatasaray ile sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis, Japonya Ligi ekibi Kawasaki Frontale'e transfer oldu.

Japon ekibinden yapılan açıklamada, Bafetimbi Gomis'in lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi maçlara çıkabileceği belirtilirken yıldız oyuncuyla imzalanan sözleşmenin detayları paylaşılmadı.

38 yaşındaki Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 10 gol 3 asist kaydetmişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery