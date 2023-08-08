Bafetimbi Gomis'in yeni adresi belli oldu

Galatasaray ile sözleşmesini tamamlayan ve takımdan ayrılan tecrübeli golcü Bafetimbi Gomis, Japonya Ligi ekibi Kawasaki Frontale'e transfer oldu.
Japon ekibinden yapılan açıklamada, Bafetimbi Gomis'in lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi maçlara çıkabileceği belirtilirken yıldız oyuncuyla imzalanan sözleşmenin detayları paylaşılmadı.
38 yaşındaki Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 10 gol 3 asist kaydetmişti.
Japon ekibinden yapılan açıklamada, Bafetimbi Gomis'in lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi maçlara çıkabileceği belirtilirken yıldız oyuncuyla imzalanan sözleşmenin detayları paylaşılmadı.
38 yaşındaki Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 10 gol 3 asist kaydetmişti.