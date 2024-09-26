Baba Rahman: "Galatasaray ile Yunanistan'da başka olurdu"

PAOK'un sol beki Baba Rahman, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Baba Rahman: 'Galatasaray ile Yunanistan'da başka olurdu'
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26 Eylül 2024 01:28
Son güncelleme 26 Eylül 2024 03:15
PAOK'un Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenildiği maçta kendi kalesine gol atan Baba Rahman açıklamalarda bulundu.

Kendi kalesine attığı gol hakkında konuşan Ganalı sol bek "Galatasaray maçında kötü bir an yaşadım. Aslında Galatasaray maçında kendi kaleme attığım gol nedeniyle herkesten özür dilerim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Baba Rahman "Galatasaray'a karşı baskı yaptık, onlara zor anlar yaşattık. Fakat bir anlık hatamızı cezalandırdılar. Galatasaray ile Yunanistan'da taraftarımızın önünde oynasaydık bambaşka bir maç olurdu. Ancak ona rağmen İstanbul'da iyi oynadık. Ne yazık ki kaybettik." ifadelerini kullandı.



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