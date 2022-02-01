Aytaç Kara, Göztepe yolunda!

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin hareketli takımı Göztepe, orta saha transferinde de mutlu sona çok yakın.



Orta alanda Soner Aydoğdu'ya alternatif arayan Göz- Göz yönetimi, daha önce radarına aldığı G.Saraylı Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardı. İzmir doğumlu 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibinin onay vermesi halinde transferi gerçekleştirecek.



Sezonun geri kalan bölümlerinde kadroda düşünülmeyen Aytaç'a kulübünün transfer için vize vermesi bekleniyor.



SON SÖZ BURAK ELMAS'IN



Daha fazla süre alabileceği Göztepe'nin teklifine 'evet' diyen Aytaç'ın Galatasaray yönetimine transferine onay verilmesi için baskı yaptığı öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da teklife olumlu yaklaşması halinde Göztepe, Aytaç'ı yarım sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağlayacak. Göz-Göz, ara dönemdi kaleci Kenan Piric, sol bek François Moubandje, on numara Oussama Tannane ve golcü Franco Di Santo'yu transfer etmişti.



TRABZON'DA DA OYNADI



Aytaç Kara, Altay'ın yanı sıra Eskişehir, Trabzonspor, Yeni Malatya, Bursaspor ve Kasımpaşa'da da forma giydi. Kasımpaşa'da performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki orta saha yaz transfer döneminde G.Saray'a transfer olmuş ancak İstanbul ekibinde beklenen patlamayı yapamamıştı. Futbolcuya Çaykur Rize de talip olurken, başarılı orta saha oyuncusu tercihini İzmir'den yana kullanmak istiyor.



ALTAY'IN DA GÜNDEMİNE GİRDİ



Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı Aytaç Kara ile ara transfer döneminde İzmir ekibi Altay'da ilgilenmişti. Ancak transfer yasağını açamayan siyah-beyazlılar, Aytaç'tan vazgeçmek zorunda kaldı. Altay altyapısından yetişen Aytaç, eski kulübüne dönemese de Göztepe'ye transferi halinde 10 yıl aradan sonra İzmir'e dönecek. Altay altyapısından yetiştiği Altay'da 2010 yılında profesyonel olmuş, 2012'de ise Eskişehir'e transferiyle yuvadan uçmuştu.





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