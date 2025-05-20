20 Mayıs
M.City-Bournemouth
22:00
20 Mayıs
C.Palace-Wolves
22:00
21 Mayıs
River Plate-Club Atletico Platense
02:30
20 Mayıs
HJK-SJK
18:00
20 Mayıs
Aasane-Viking
19:00
20 Mayıs
Egersund-Sarpsborg 08
19:00
20 Mayıs
Bryne-KFUM
19:00
20 Mayıs
Stabaek-Mjoendalen
19:00
20 Mayıs
Aalesund-Hamarkameratene
19:00
20 Mayıs
Kongsvinger-Rosenborg
21:00
20 Mayıs
FC Den Bosch-Telstar
21:00

Ayrılığın bedeli: 25 milyon Euro!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Mourinho ile bir araya gelecek. Kader zirvesinde ayrılık kararı çıkarsa Fenerbahçe'nin kasasından 25 milyon Euro uçacak.

calendar 20 Mayıs 2025 09:23 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 09:32
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Ayrılığın bedeli: 25 milyon Euro!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, sezonu kupasız kapattı.

Daha vahimi sarı-lacivertli kulüpte gelecek de belirsiz. Yönetim eylüle kadar devam mı edecek, yoksa hemen seçim mi yapılacak? Jose Mourinho kalacak mı gidecek mi? Hangi futbolcularla yollar ayrılacak?

Bu sorulardan en azından Portekizli teknik adamla ilgili belirsizlik yakında ortadan kalkacak. Başkan Ali Koç ile Mourinho, bu hafta bir araya gelecek.

TIKLA, 750 TL'YE VARAN BONUSLA TUTTUR'DA OYNA



KOÇ "İSTİKRAR" DİYOR AMA

Sözcü'de yer alan habere göre; Ali Koç, teknik direktör konusunda istikrardan yana olduğunu vurgulasa da yapılacak bu kader zirvesinde Jose Mourinho'nun geleceği masaya yatırılacak. Portekizli teknik adamla "Devam" kararı çıkarsa transfer planlaması ve ayrılacak oyuncular konuşulacak.

Mourinho ile ilgili "Ayrılık" kararı gelirse taraflar tazminat konusunda orta yol bulmaya çalışacak.

25 MİLYON EURO'LUK TEHLİKE

Mourinho'nun sözleşmesinde "Taraflardan biri tek taraflı fesih yaparsa 10 milyon 500 bin Euro tazminat öder" maddesi yer alıyor.

Mourinho'nun bir yıllık ücreti de bu rakama eklendiğinde rakam 25 milyon Euro'yu aşıyor. Mourinho, şu an için görevine devam edecek gibi yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. 


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.