Aydın BBS, Martyna Grajber'i kadrosuna kattı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska'yı kadrosu kattı.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Polonyalı sporcu, 2024-2025 sezonunda Polonya ligi ekiplerinden LOTTO Chemik Police'de forma giymişti.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Polonyalı sporcu, 2024-2025 sezonunda Polonya ligi ekiplerinden LOTTO Chemik Police'de forma giymişti.