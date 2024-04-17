Axel Bouteille: 'İstanbul'da daha farklı olacak'

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı NINERS Chemnitz'e 85-74 mağlup oldu.



25 sayı kaydederek mücadelenin en skorer ismi olan Axel Bouteille açıklamalarda bulundu. İstanbul'da şampiyon olmak için sahaya çıkacaklarını belirten Bouteille, "Bizim için zor bir maç oldu. Çekişmeli, hızlı ve sert oynanan bir oyun vardı. Rakibimiz ev sahibi olmanın avantajını kullandı. İstanbul'da daha farklı bir maç olacak. Kendi taraftarımız önünde 11 sayılık farkı kapatmak ve şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Haftaya tüm taraftarlarımızı destek için salona bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Rövanş maçı 24 Nisan Çarşamba günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU